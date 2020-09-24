صفقات تشيلسي | أخيرًا لامبارد يصفع كيبا بضم إدوارد ميندي

أتمت إدارة نادي تشيلسي تعاقدها مع حارس مرمى رين الفرنسي “إدوارد ميندي” قبل ظهر اليوم الخميس 24 سبتمبر، ليتلقى الحارس الأساسي للفريق “كيبا” صفعة قوية من جانب المدير الفني “فرانك لامبارد” الذي ألمح بشكل واضح توقفه عن منح كيبا المزيد من الفرص، والاتجاه نحو التعاقد مع الحارس السنغالي.

وصرح لامبارد بذلك خلال لقاء صحفي، تعقيبًا على تسبب الحارس الإسباني في الخسارة التي مُني بها تشيلسي أمام ليفربول بالجولة الثانية من الدوري الإنجليزي هذا الموسم، على ملعب ستامفورد بريدج.

وأكدت إدارة تشيلسي عبر الموقع الرسمي توقيع إدوارد ميندي على عقد مدته 5 سنوت قادمة، ينتهي في يونيو 2025.

وكان الحارس الدولي السنغالي “إدوارد ميندي” من أفضل حراس المرمى في الدوري الفرنسي خلال الموسم الماضي (الملغي بسبب كورونا)، وأحد أفضل حراس مرمى كأس أمم أفريقيا 2019 مع منتخب السنغال، لينضم لصفوف تشيلسي نظير 20 مليون جنيه إسترليني.

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وقالت المديرة التنفيذية في تشيلسي مارينا جرانوفسكايا “حدد بيتر تشيك وفريقنا الفني اسم الحارس إدوارد ميندي من أجل التعاقد معه، على اعتبار أنه الحارس الأنسب لاستكمال مجموعتنا الحالية، لم يكن هنالك سوى لاعب واحد فقط متبقي نريد ضمه”.

وأضافت “إدوارد وصل إلى هنا بعد موسم من النجاح الحقيقي مع رين، ولديه المزيد من الطموح للعب معنا، نحن نرحب به في نادينا”.

وقد تكون هذه الخطوة بمثابة الإشارة الواضحة لنهاية فترة كيبا آريزابالاجا بصفته الحارس رقم 1 في تشيلسي، رغم انضمامه لصفوف الفريق برقم قياسي عالمي قدره 70 مليون جنيه إسترليني.

ومنذ ذلك الحين، ارتكب كيبا عددًا لا يُحصى من الأخطاء البارزة، كان آخرها أمام ليفربول في عطلة نهاية الأسبوع بالدوري الإنجليزي (مطلع هذا الأسبوع).