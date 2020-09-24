رياضة | باتشيكو يشترط على الزمالك قبل بدء مهمته

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 12:12 مساءً - انت الان تقراء خبر باتشيكو يشترط على الزمالك قبل بدء مهمته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يوم أمس الأربعاء مع المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو لقيادة المارد الأبيض لمدة عام وذلك ليخلف الفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل بعد فسخ عقده ودفع الشرط الجزائي.

ومن المُنتظر أن يصل باتشيكو إلى القاهرة يوم السبت المُقبل وقبل الحضور وبدء المهمة طلب تحضير خمسة أمور على النحو التالي :-

مباريات الفريق السابقة في الدوري

طلب باتشيكو آخر المباريات التي خاضها نادي الزمالك في بطولة الدوري المصري من أجل معرفة اللاعبين بشكل دقيق.

حالة اللاعبين المصابين

كما طلب البرتغالي تحضير تقرير كامل عن موقف اللاعبين المصابين وموعد عودة كلاً منهما إلى الملاعب.

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عدد اللاعبين في كل مركز من مراكز الملعب

طلب باتشيكو من طارق يحيى عدد اللاعبين المتواجدين في كل مركز من مراكز الملعب لمعرفة الأوراق الرابحة التي سيعتمد عليها وكذلك عدد البدلاء الجاهزين.

مباريات الزمالك المُتبقية في الدوري

تقرير كامل عن المباريات التي سيلعبها الفريق في بطولة الدوري المصري على الرغم من حسم الأهلي له منذ أسبوعين.

تقرير عن الرجاء المغربي

آخر الأمور التي طلبها باتشيكو تقرير كامل عن فريق الرجاء البيضاوي المغربي الذي يواجهه الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.