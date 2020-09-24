رياضة | بفرمان من فايلر.. قرار جديد بشأن الثلاثي الأجنبي في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 12:12 مساءً - انت الان تقراء خبر بفرمان من فايلر.. قرار جديد بشأن الثلاثي الأجنبي في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، حسمت قرارها بالإبقاء على الثلاثي الأجنبي بالفريق الأحمر وهو على معلول وآليو بادجي وآليو ديانج في الموسم المقبل.

وقال الإعلامي عبر برنامج ملعب الصقر: لجنة التخطيط بعد تنسيقها مع المدير الفني فايلر فضلت عدم التفريط في الثلاثي الأجنبي ورفضت أي عروض لرحيلهم في الصيف أو الاستغناء عن أي لاعب منهم.

مضيفًا: أن هذا القرار جاء بعد موافقة رينيه فايلر المدير الفني على أن يتم رفض أي عروض للثلاثي وإبلاغهم بغلق هذا الملف وبقائهم في الموسم الجديد والاستفادة منهم مع المارد الأحمر للموسم المقبل.