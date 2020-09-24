شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة السويسرية تستأنف النظر في صفقة فساد القطري الخليفي والان مع التفاصيل

الخميس 24 سبتمبر 2020 استأنفت المحكمة السويسرية النظر في صفقة فساد القطري ناصر الخليفي.

وذكرت قناة العربية في نبأ عاجل لها، إن "3 محامين يترافعون اليوم عن القطري الخليفي بالمحكمة السويسرية". Advertisements وقالت دفاع الخليفي يقول إنه ضحية مغالطة قانونية على مدى 3 سنوات. وبحسب مراسل العربية، فإن دفاع الخليفي يقول إنه لا وجود لأي إجراء ملزم لتنظيم عطاءات حقوق البث

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