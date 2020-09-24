شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه الصيد في دوري كرة الماء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه الفريق الأول لكرة الماء بالنادي الأهلي، نظيره فريق الصيد، اليوم الخميس، في حمام سباحة الأهلي، ضمن منافسات بطولة الدوري.
وتعتبر المباراة هي الانطلاقة الأولى لكرة الماء في المنافسات الرسمية بعد العودة من توقف النشاط الذي تسبب فيه انتشار فيروس كورونا.
يذكر أن فريق كرة الماء بالأهلي فاز ببطولة كأس مصر هذا الموسم، وينافس على لقب الدوري، مع فريق هليوبوليس الذي يتقدم ترتيب جدول الدوري حاليا ويليه الأهلي.
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