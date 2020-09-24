شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعيد: الكأس تتويج لموسم استثنائي للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد سعيد، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، أن لقب بطولة كأس مصر الذي حققه الفريق تتويج مثالي لموسم استثنائي وصعب للغاية بالنسبة للرياضة في العالم بشكل عام.

وأوضح أن الفريق تخطى العديد من الصعوبات بعد جائحة كورونا، ونجح بعد ذلك في التتويج ببطولتي الدوري وكأس مصر بعد مجهود شاق وتركيز شديد.

وأشار إلى أن الجهاز الفني، بقيادة محمد مصيلحي، يحرص دائمًا على تجديد دوافع وطموحات اللاعبين، وأن الفترة المقبلة ستشهد منافسة مستمرة للفوز بالبطولات.