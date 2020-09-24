شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل: سعيد بتتويج الأهلى بكاس الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب محمد عادل، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، عن سعادته البالغة بتتويج الفريق بلقب بطولة كأس مصر على حساب نظيره فريق طلائع الجيش.

وأوضح أن البطولة غالية لأنها كانت هدفًا أساسيًّا للفريق بجانب بطولة الدوري، وهو ما نجح الجهاز الفني واللاعبون في تحقيقه رغم الصعوبات العديدة.

وأشار إلى أن الجهاز الفني، بقيادة محمد مصيلحي، له دور كبير في تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا بالشكل الذي يسمح بالمنافسة على كل البطولات، رغم ضغوط المنافسة وظروف الإصابات وغيرها.