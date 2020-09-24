شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون عن ترشيح عماد النحاس لتدريب الأهلي: فعلناها مع حسن شحاتة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، عن موقف النادي من الأنباء المتداولة عن ترشيح عماد النحاس، مدرب ذئاب الجبل، لتدريب الأهلي في حالة رحيل السويسري رينيه فايلر.

وقال المشرف العام على الكرة بـ«المقاولون»، في تصريحات مع الإعلامي إبراهيم فايق، خلال برنامجه الإذاعي «ملعب 9090»: «إذا طلب الأهلي عماد النحاس في الوقت الحالي فلن نمانع.. نحب المدرب ونقدر ما قام به معنا وسنسعد بقيادته للأهلي».

وأضاف: «فعلناها من قبل مع حسن شحاتة عندما طلبه المنتخب، وسنفعلها مجددًا لأننا نعلم أنها من أمنيات (النحاس)».