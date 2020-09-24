شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: الأندية في مصر لا تستهدف الاستقرار الفني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد أحمد حسام ميدو الأندية المصرية بسبب وجود عدم استقرار فني، وتغيير عدد كبير من المدربين.

وقال ميدو، في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: «الأندية في مصر لا تمتلك مشاريع محددة لذلك لا يستهدفون الاستقرار الفني ويقومون بتغيير عدد كبير من المدربين».



وختم حديثه قائلا: «المدربون الأجانب حاليا لا يفضلون التواجد في مصر بسبب عدم الاستقرار الفني باستثناء دجلة والمقاولون فلا يوجد نادي يريد أن يقوم بمشروع رياضي».



كانت بعض التقارير أشارت إلى أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي يرغب في الرحيل عن القلعة الحمراء.