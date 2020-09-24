شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباريات اليوم بالدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة وجيه أحمد، عن أسماء الأطقم التحكيمية المكلفة بإدارة المباريات المقرر إقامتها اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من الدوري الممتاز.

وجاءت الاختيارات على النحو التالي:

وادي دجلة ضد سموحة: محمد يوسف ويعاونه أسامة عبداللطيف وأحمد لطفي، ومحمد سعد حكما رابعا، وحكم فيديو محمد أبوخاطر ويساعده مبروك نبيل.

الجونة ضد أسوان: أمين عمر ويعاونه محمود أبوالرجال وسمير جمال، ومحمد إبراهيم حكما رابعا، وحكم فيديو محمد سلامة ويساعده عمرو رمضان.

المصري ضد الإنتاج الحربي: محمود ناجي ويعاونه رجب محمد وماجد المليجي، وعبدالرحمن محمد حكما رابعا، وحكم فيديو أحمد الغندور ويساعده سعيد حمزة.

الإسماعيلي ضد بيراميدز: محمد عادل ويعاونه يوسف البساطي وأحمد نوفل، وحسن سعدي حكما رابعا، وحكم فيديو صبحي العمراوي ويساعده عمرو عابد.

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