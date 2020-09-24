شكرا لقرائتكم شوبير يكشف عن شروط فايلر للاستمرار مع الأهلي: الخطيب يرفض شرط واحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، عن كواليس شروط السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للمارد الأحمر للبقاء مع ناديه ، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم :" بعد ساعات قليلة سوف يخطر فايلر مسئولى الأهلى بقراره النهائى سواء بالاستمرار فى القلعة الحمراء أو الرحيل لاسيما بعد أن رفضت إدارة الأهلى فكرة سفره فى الفترة من الأول من أكتوبر المقبل وحتى الخامس من نفس الشهر بداعى أنها فترة ريبة".

وتابع شوبير:" فايلر طلب الحصول على مستحقاته المتمثلة فى راتب شهرين مكافأة الفوز بالدوري ثم السفر، ومسئولى الأهلى أخبروه أن المكافأة جاهزة ولكن السفر فى هذا التوقيت قبل حسم القرار النهائى مرفوض ".

وأضاف شوبير:" فايلر طلب ثلاثة شروط فى حديثه مع محمود الخطيب الأول هو السماح له للسفر كل شهرين لمدة خمسة أيام للإطمئنان على أسرته ، بجانب الحصول على راتبه فى الأول من كل شهر لاسيما أنه يحصل عليه يوم 4 أو 5 بعد أزمة كورونا ، أما الطلب الثالث فكان اجراء بعض التغييرات على جهازه المعاون ، الخطيب أبلغه بالموافقة على كل هذه الطلبات بإستنثاء رفض فكرة السفر كل شهرين 5 أيام حيث يراها مسئولى الاهلى مبالغ فيها وغير منطقية وبعد ساعات قليلة سوف يعلن الاهلى التفاصيل بكل شفافية بعد قرار المدرب"

وأكمل شوبير:"الاهلى يمنح فايلر وجهازه المعاون راتب 2.4 مليون دولار وهو أكبر راتب لمدرب أجنبى فى تاريخ القلعة الحمراء بجانب مكافأة شهرين للفوز بالدوري ومكافأة خيالية حال التتويج بدوري الابطال الافريقى"

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ويعرض محمود الخطيب، رئيس الأهلي، تفاصيل ونتائج جلسته الأخيرة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق على لجنة التخطيط للكرة بالنادى خلال اجتماعه معها خلال اليومين المقبلين، لاسيما فى ظل تداول أنباء قوية حول غموض موقف المدرب السويسرى وإمكانية رحيله عن النادى قبل بداية الموسم الجديد.

وعقد محمود الخطيب جلسة خاصة مع فايلر أمس الأول، الاثنين، بمقر النادى بالجزيرة للحديث حول مستقبل المدرب السويسرى الذي يمتلك مُهلة من الأول حتى العاشر من أكتوبر المقبل لفسخ عقده مع النادى دون شروط جزائية، ونفس الحال بالنسبة للأهلى، وفى حال انتهاء مُهلة العشرة أيام دون فسخ العقد من أحد الطرفين يصبح العقد بينهما مُمتداً حتى الموسم المقبل.

وتشير المعلومات الواردة من داخل القلعة الحمراء إلى أن رينيه فايلر تحدث مع الخطيب أول أمس بشأن عدم شعوره بالاستقرار والارتياح لعدم وجود أسرته معه بجانب حالة القلق التى انتابته مؤخراً من استمرار "جائحة" كورونا بعد إصابة مساعده ديفيد سيزا بالفيروس، وهو ما يفتح باب الرحيل أمام المدير الفنى لكن الخطيب أكد للمدرب رغبته في استكمال عقده مع الأهلي.

ومن المقرر أن يناقش الخطيب مع لجنة التخطيط، التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف، بخصوص هذا الملف وموقف فايلر في ظل ارتباطات الفريق الحالية محلياً وأفريقياً.