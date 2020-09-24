شكرا لقرائتكم الأهلي يستعين بشريف إكرامى قبل مواجهة الوداد حال تعرض حراس الأحمر لأزمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الاعلامى أحمد شوبير ، عن أن النادى الأهلى سوف يستعين بشريف إكرامى حارس مرماه المنضم لبيراميدز حال تعرض الحراس الحاليين لأى أزمة قبل مواجهة الوداد المغربى ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" بيراميدز سيعقد مؤتمر صحفى لتقديم شريف إكرامى غداً الجمعة ، ولكن المفاجأة أن الاهلى سوف يستعين بالحارس حال تعرض الحراس المقيدين بالقائمة الأفريقية لأى أزمة تعطلهم عن المشاركة "

وتابع شوبير:"يعنى مثلا لو حصل حاجة للحراس ، على الفور سوف يستعين الأهلى بشريف إكرامى المقيد أفريقيا ويحق له المشاركة مع المارد الأحمر فى مباريات دوري الابطال الافريقى بداية من مواجهة الوداد المغربى فى أكتوبر المقبل".

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ويعقد مسئولو نادى بيراميدز مؤتمرًا صحفيًا فى السابعة مساء غدا الجمعة، فى إحدى قاعات ملعب الدفاع الجوى، من أجل تقديم شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الجديد، أسوة بما تم مع رمضان صبحي الوافد الجديد من نادى هدرسفيلد الإنجليزى، ونفس الأمر سيتم مع أحمد فتحي ولكن بنهاية الموسم الكروي الحالي.

وكان شريف إكرامى حارس مرمى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى السابق، انتهى من تصوير برومو الإعلان التشويقى لانتقاله لصفوف بيراميدز، بداية من الموسم الجديد، حيث صور الحارس الإعلان على خطى رمضان صبحى، لاسيما وإن إدارة الفريق السماوى ترغب فى الإعلان عن صفقة إكرامى بعقد مؤتمر صحفى يليق باسم النادى واللاعب مثلما حدث مع رمضان.

وكان عمرو بسيونى مدير التعاقدات ببيراميدز أكد إنهاء النادى اتفاقه مع شريف إكرامى لينضم للفريق بداية من الموسم المقبل، بعد أن أنهى الحارس علاقته بالنادى الأهلى بشكل رسمى، وأصبح حرًا من حقه التوقيع لأى فريق آخر.