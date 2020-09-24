شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يتفق مع باتشيكو على قيادة الزمالك أمام الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور مع البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق علي قيادة الزمالك بداية من مباراة الجونة المقرر لها الاحد المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 30 للدورى ، حيث يصل باتشيكو للقاهرة بعد غد السبت، علي ان يتواجد في استاد القاهرة لقيادة الفريق فنيا.

وأعلن نادى الزمالك عن تعيين البرتغالي جايمي باتشيكو مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي فسخ تعاقده مع الزمالك الأسبوع الماضي، وكشف المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عن التعاقد مع جايمي باتشيكو بداية من اليوم وحتي نهاية الموسم المقبل.

وكشف مرتضي منصور عن حصول باتشيكو ومعاونيه الثلاثة علي مليون و300 الف يورو سنويا ، وقرر مجلس إدارة الزمالك تعيين مدحت عبد الهادى في منصب المدرب العام ليكون المصري الوحيد في الجهاز ، حيث سيتم استبعاد عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمي بعدما أصر باتشيكو علي تعيين مدرب حراس مرمى أجنبي ضمن معاونيه.

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من جانبه أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الزمالك، أن مسألة هروب البرتغالى جيمى باتشيكو مدرب الزمالك الجديد، منذ 5 سنوات كان بسبب سوء تفاهم ومصلحة الزمالك الأهم، مضيفا : "بدأنا البحث عن المدرب تانى يوم من هروب كارتيرون وكونا لجنة من فاروق جعفر وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى وأنا، وطول الوقت كنا بنتكلم مع مدربين منذ ذلك الوقت حتى حسم التعاقد مع باتشيكو إمبارح".

وأضاف أمير مرتضى: التعاقد مع البرتغالى باتشيكو لمدة سنة وهيجيب 3 مساعدين وبذلك هنشكر الموجودين حاليا، وسيصل السبت المقبل وسيقدم مساعديه ووظيفة كل منهم".

وتابع أمير مرتضى: مصلحة الزمالك فوق كل حاجة وهروب باتشيكو كان من 5 سنين وحصل سوء تفاهم بينه وبين الزمالك وقتها أدت إلى هروبهـ ولكن الوقت الدنيا أتغيرت واتفقنا على كل حاجة لأن مصلحة الزمالك أهم من كل شيء، والدليل لو كان بيتعامل وحش أو أي شيء كان رفض أنه يأتي تانى، وإحنا عندنا قناعات كبيرة به".