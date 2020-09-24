شكرا لقرائتكم اليوم.. اجتماع بين اللجنة الخماسية ومسئولى فيفا لتنسيق الفترة المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد اليوم الخميس مسئولو الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اجتماع مع مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة من أجل التنسيق للفترة المقبلة وتحديد خارطة الطريق ومن بينها موعد الجمعية العمومية واعتماد اللائحة إلي جانب موعد انتخابات الجبلاية.

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في سياق مغاير استقرت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني علي تحديد موقف تواجد الجماهير في مباراة منتخب مصر أمام توجو المقرر لها 12 نوفمبر المقبل في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الامم الافريقية 2022 بالكاميرون ، وفقا لما تقرره اللجنة الطبية باتحاد الكرة واللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة لتحديد امكانية تواجد الجماهير بأعداد قليلة من أجل موازرة المنتخب في مباراة توجو والتي لا بديل للفراعنة الا الفوز من اجل استمرار المنافسة علي التأهل لأمم افريقيا.

وعلم "الخليج 365"، أن هناك اتجاه قوي بتواجد أعداد قليلة من الجماهيو لا يتخطي 2000 الي ثلاثة الاف مشجع في المباراة وتوزيعهم علي مدرجات الاستاد الذي سيستضيف مباراة المنتخب و توجو والاقرب هو استاد القاهرة حتي الآن ومراعاة الاجراءات الاحترازية الطبية لمواجهة فيروس كورونا مثل ارتداء الكمامات وقياس درجة الحرارة قبل الدخول للملعب الي جانب التباعد داخل الاستاد بين الجماهير.