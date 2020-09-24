شكرا لقرائتكم 7 نجوم فى الزمالك شهدوا على الولاية الأولى لباتشيكو مع الأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور على تعيين البرتغالى باتشيكو مديرا فنيا للفريق خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون الذى رحل فجأة عن صفوف القلعة البيضاء إلى التعاون السعودى .

وتعد ولاية باتشيكو الثانية مع الزمالك بعدما قاد الفريق الأبيض موسم 2014 – 2015 فى 12 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل فى اثنين وخسر لقاء وحيد ، ثم رحل وقام بالتوقيع للشباب السعودى .

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ورغم فارق الـ6 سنوات بين الولاية الأولى لباتشيكو فى الزمالك والولاية الحالية إلا أن هناك لاعبون شاهدون على الفترة الأولى للجواجة البرتغالى داخل البيت الأبيض وهم محمد أبو جبل عندما تعاقد معه الزمالك قادما من إنبى وقبل رحيله إلى سموحة ومحمود جنش ، بالإضافة لقائد الفريق الحالى حازم إمام ، ومحمد عبد الشافى وطارق حامد ومصطفى فتحى ويوسف أوباما واللذان كان مقيدان تحت السن .

وسيتولى باتشيكو مهمته بداية من السبت المقبل، علي ان يحضر برفقة 4 مساعدين ضمن جهازه المعاون ، علي ان يتم تشكيل باقي افراد الجهاز الفني فور وصوله القاهرة، ومن المقرر أن يصل باتشيكو الي القاهرة السبت المقبل لاتمام تعاقده مع الزمالك وتولى تدريب الفريق رسميا عقب الاتفاق علي تولي المهمة لمدة موسم ، وكشفت مصادر ان البرتغالي جيمي باتشيكو وقع علي عقود توليه تدريب الفريق أول أمس .

وكان باتشيكو هو متصدر المشهد منذ البداية الا ان طلباته المالية كانت سببا في تعطل المفاوضات، وعقب فشل الزمالك في التعاقد مع مدير فني اجنبي جديد خلال الفترة الماضية ، اضطر مسئولي الزمالك للموافقة علي الطبات المالية المرتفعة للمدير الفني ليصبح علي بعد خطوات بسيطة من العودة للزمالك.