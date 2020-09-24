شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ يكشف عن موقف رينيه فايلر وأزارو وتطورات صفقات الأهلي الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، عن مكاسب ناديه من ثلاثية نادى مصر وحقيقة سفر المارد الأحمر للمغرب بطائرة خاصة وتطورات الصفقات الجديدة وموقف السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق من الاستمرار ، وقال سيد عبد الحفيظ فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر أذاعة أون سبورت إف إم :" حققنا مكاسب بالجملة من مباراة نادى مصر بالأمس على رأسها استعادة كهربا وأجايى لحساسية التهديف بعد فترة طويلة وعودة حسين الشحات للمشاركة فى المباريات ".

وتابع مدير الكرة بالأهلى :" حتى الآن نسير بصورة مرضية فى طموحاتنا لهذا الموسم ، حسمنا الدوري ولكن يبقى الأهم وهو التتويج بدوري الأبطال الافريقى".

وعن محمد محمود قال سيد عبد الحفيظ :" الأهلى حظه وحش أن محمد محمود اتصاب مرتين وليس اللاعب ، على المستوى الشخصى أعشق محمد محمود الإنسان واللاعب وأتمنى عودته فى أقرب فرصة ، وحالياً هو بيشارك فى التدريبات الجماعية ولكن لا يكملها للنهاية ولكن بمرور الوقت سوف يصبح موقفه أفضل".

وعن موقف فايلر قال مدير الكرة بالأهلى :"جمعتنى جلسة بالمدرب السويسرى عقب نهاية مباراة أمس كعادة كل مباراة واتفقنا على نظام اليوم التالى وموعد التدريب ومن سيحصل على راحة ومن سيأتى وكل الأمور طبيعية للغاية ، وفايلر سيحضر المران بعد قليل ، أما الأمور الأخرى فهى فى قبضة مجلس الادارة ولا أحب التحدث عنها حتى لا أسير فى إتجاه مخالف ولكن المؤكد بالنسبالى أن الادارة سوف تتخذ القرار المناسب للأهلى فى هذا التوقيت الصعب ".

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وأكمل مدير الكرة :" فايلر حصل على مستحقاته المادية بإستثناء مكافأة الفوز بالدوري لأنها تتبع دورة مالية معينة ولكن الأهلى معروف بإلتزامه الشديد فى هذه الجوانب.

وتابع سيد عبد الحفيظ :" نتابع مباريات الوداد المغربى وبالطبع مباراة اليوم مع الرجاء هامة للغاية ، وندرس التوجه للمغرب بطائرة خاصة فهناك إتجاه كبير لتنفيذا هذا المقترح ".

وعن عودة وليد ازارو قال مدير الكرة بالاهلى :"ازارو لديه مشكلة تتمثل فى أن التنقلات الداخلية بالمغرب فيها أزمة منذ جائحة كورونا وأتواصل معاه يومياً وبحاول أخلص بعض الاوراق ليه حتى يحضر للقاهرة".

وعن صفقة بدر بانون ومحمد إبراهيم قال سيد عبد الحفيظ :" لا أرغب فى الحديث عن الصفقات فى هذا التوقيت ، لا أرغب فى تشتيت ذهن اللاعبين المتواجدين فمثلا عقدت جلسة مع أجاى حتى أرفع من معنوياته وأطالبه بإستعادة مستواه حتى يكون جاهزاً لمباراة الوداد ثم وجدت وسائل الاعلام تتحدث عن رحيله ، ماذا يفعل اللاعب بعد هذه الاخبار وقبل مباراة هامة مثل موقعة الوداد ؟

وعن الاستعداد للموسم الجديد قال مدير الكرة بالاهلى :" سيكون أصعب بكثير من الموسم الحالى لذا سوف نستعد بمنتهى القوة حتى نكون حاضرين فى الموعد".