أتلتيكو مدريد يعلن تعاقده مع لويس سواريز

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مدريد: أعلن نادي أتلتيكو مدريد في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء تعاقده مع مهاجم منتخب الأوروغواي وفريق برشلونة لكرة القدم لويس سواريز.

وقال برشلونة إن أتلتيكو وافق على دفع ستة ملايين يورو لسواريز الذي غادر آخر تدريباته باكيا الأربعاء بعدما أبلغه المدرب الجديد الهولندي رونالد كومان عندما استلم المهمة منتصف الشهر الماضي خلفا لكيكي سيتيين المقال من منصبه لسوء النتائج وخسارة تاريخية أمام بايرن ميونيخ 2-8 في ربع نهائي مسابقة دوري ابطال أوروبا، بأنه لا يدخل ضمن مخططاته في الموسم الجديد.

وكان سواريز انتقل إلى صفوف برشلونة في عام 2014 قادما من ليفربول الانكليزي، حيث فاز في كاتالونيا بـ 13 لقبا، منها دوري أبطال أوروبا (2015) ولقب الدوري المحلي أربع مرات أعوام 2015 و2016 و2018 و2019.

وترك سواريز برشلونة وهو ثالث أفضل هداف في تاريخه مع 198 هدفا، خلف سيزار رودريغيس (232) والنجم المطلق والهداف الارجنتيني ليونيل ميسي (634).

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وجاء انتقال سواريز الى القطب الثاني للعاصمة بعد فشل انضمامه الى صفوف يوفنتوس الايطالي.

وكان كومان أعلن بعد ايام قليلة من تعيينه مدربا للنادي الكاتالوني عدم اعتماده في موسم 2020-2021 على كل من سواريز، التشيلي آرتورو فيدال المنتقل أخيرا إلى إنتر ميلان الإيطالي والكرواتي إيفان راكيتيش العائد إلى ناديه السابق إشبيلية والمدافع الفرنسي صامويل أومتيتي.

وربط كومان القول بالفعل اذ لم يشرك سواريز في مبارياته التحضيرية الثلاث لبرشلونة للموسم الجديد، قبل أن يخوض الاوروغوياني حصة الوداع الاخير لاحد ابرز المهاجمين في تاريخ النادي الكاتالوني.

وكانت صحيفة "ماركا" نقلت الإثنين عن الراديو الكاتالوني "راك1" معلومات مفادها "لم يعد لويس سواريز لاعبا في برشلونة"، وأن المهاجم الاوروغوياني الذي يمتد عقده مع فريقه حتى حزيران/يونيو 2021 قرر أن "يتخلى عن جزء من راتبه للموسم المقبل مقابل الرحيل بصفة لاعب حر".