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اجتماع زووم يجمع اللجنة الخماسية ومسئولى فيفا اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مسئولو الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" اجتماعاً اليوم مع مسئولى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة للتنسيق للفترة المقبلة، وتحديد خارطة الطريق، ومن بينها موعد الجمعية العمومية واعتماد اللائحة إلى جانب موعد انتخابات الجبلاية.

فى سياق مختلف، استقرت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى على تحديد موقف حضور الجماهير فى مباراة منتخب مصر أمام توجو المقرر لها 12 نوفمبر المقبل فى الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون، وفقا لما تقرره اللجنة الطبية باتحاد الكرة واللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة لتحديد إمكانية تواجد الجماهير بأعداد قليلة من أجل موازرة المنتخب فى مباراة توجو والتى لا بديل للفراعنة إلا الفوز من أجل استمرار المنافسة على التأهل لأمم أفريقيا.

وكشفت مصادر لليوم السابع أن هناك اتجاها قويا بتواجد أعداد قليلة من الجماهير، لا يتخطى 2000 إلى 3000 مشجع فى المباراة وتوزيعهم على مدرجات الاستاد الذى سيستضيف مباراة المنتخب وتوجو، والأقرب هو استاد القاهرة حتى الآن، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الطبية لمواجهة فيروس ، مثل ارتداء الكمامات وقياس درجة الحرارة قبل الدخول للملعب إلى جانب التباعد داخل الاستاد بين الجماهير.

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