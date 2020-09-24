شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يتحدث عن موقف فايلر وأزارو واستعدادات الأهلى لأصعب موسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، مكاسب ناديه من ثلاثية نادى مصر وحقيقة سفر المارد الأحمر للمغرب بطائرة خاصة، وتطورات الصفقات الجديدة وموقف السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق من الاستمرار. وقال سيد عبد الحفيظ فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "حققنا مكاسب بالجملة من مباراة نادى مصر بالأمس، على رأسها استعادة كهربا وأجايى لحساسية التهديف بعد فترة طويلة وعودة حسين الشحات للمشاركة فى المباريات".

وأضاف مدير الكرة بالأهلى، "حتى الآن نسير بصورة مرضية فى طموحاتنا لهذا الموسم، حسمنا الدوري ولكن يبقى الأهم وهو التتويج بدوري الأبطال الأفريقى".

وعن محمد محمود قال سيد عبد الحفيظ ، "الأهلى حظه وحش أن محمد محمود اتصاب مرتين وليس اللاعب، على المستوى الشخصى أعشق محمد محمود الإنسان واللاعب وأتمنى عودته فى أقرب فرصة، وحالياً هو يشارك فى التدريبات الجماعية ولكن لا يكملها للنهاية وبمرور الوقت سوف يصبح موقفه أفضل".

وعن موقف فايلر قال مدير الكرة بالأهلى، "جمعتنى جلسة بالمدرب السويسرى عقب نهاية مباراة أمس كعادة كل مباراة، واتفقنا على نظام اليوم التالى وموعد التدريب ومن سيحصل على راحة ومن سيأتى، وكل الأمور طبيعية للغاية، وفايلر سيحضر المران بعد قليل، أما الأمور الأخرى فهى فى قبضة مجلس الإدارة ولا أحب التحدث عنها حتى لا أسير فى اتجاه مخالف، ولكن المؤكد بالنسبة لى أن الإدارة سوف تتخذ القرار المناسب للأهلى فى هذا التوقيت الصعب".

وتابع مدير الكرة بالأهلى، "فايلر حصل على مستحقاته المادية باستثناء مكافأة الفوز بالدوري لأنها تتبع دورة مالية معينة، ولكن الأهلى معروف بالتزامه الشديد فى هذه الجوانب".

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وأضاف سيد عبد الحفيظ، "نتابع مباريات الوداد المغربى وبالطبع مباراة اليوم مع الرجاء مهمة للغاية، وندرس التوجه للمغرب بطائرة خاصة فهناك اتجاه كبير لتنفيذا هذا المقترح".

وعن عودة وليد ازارو قال مدير الكرة بالأهلى، "ازارو لديه مشكلة تتمثل فى أن التنقلات الداخلية بالمغرب بها أزمة منذ جائحة كورونا، وأتواصل معه يومياً وأحاول تخليص بعض الأوراق له حتى يحضر للقاهرة".

وعن صفقة بدر بانون ومحمد إبراهيم قال سيد عبد الحفيظ، "لا أرغب فى الحديث عن الصفقات فى هذا التوقيت، لا أرغب فى تشتيت ذهن اللاعبين الموجودين، فمثلا عقدت جلسة مع أجايى حتى أرفع من معنوياته وأطالبه باستعادة مستواه حتى يكون جاهزاً لمباراة الوداد ثم وجدت وسائل الإعلام تتحدث عن رحيله، ماذا يفعل اللاعب بعد هذه الأخبار وقبل مباراة مهمة موقعة الوداد؟".

وعن الاستعداد للموسم الجديد قال مدير الكرة بالأهلى، "سيكون أصعب بكثير من الموسم الحالى لذا سوف نستعد بمنتهى القوة حتى نكون حاضرين فى الموعد".