شكرا لقرائتكم خبر عن 7 لاعبين شهدوا على الولاية الأولى لـ باتشيكو فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور تعيين البرتغالى باتشيكو مديرا فنيا للفريق خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون الذى رحل فجأة عن صفوف القلعة البيضاء إلى التعاون السعودى.
وتعد ولاية باتشيكو الثانية مع الزمالك بعدما قاد الفريق الأبيض موسم 2014 – 2015 فى 12 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل فى اثنتين وخسر لقاءً وحيداً، ثم رحل للشباب السعودى.
ورغم فارق الـ6 سنوات بين الولاية الأولى لباتشيكو فى الزمالك والولاية الحالية إلا أن هناك لاعبين شاهدون على الفترة الأولى للجواجة البرتغالى داخل البيت الأبيض وهم محمد أبو جبل عندما تعاقد معه الزمالك قادما من إنبى وقبل رحيله إلى سموحة ومحمود جنش، بالإضافة لقائد الفريق الحالى حازم إمام، ومحمد عبد الشافى وطارق حامد ومصطفى فتحى ويوسف أوباما واللذان كان مقيدين تحت السن.
ويتولى باتشيكو مهمته بداية من السبت المقبل، على أن يحضر برفقة 4 مساعدين ضمن جهازه المعاون، ويتم تشكيل باقى أفراد الجهاز الفنى فور وصوله القاهرة، ومن المقرر أن يصل باتشيكو السبت المقبل لإتمام تعاقده مع الزمالك وتولى تدريب الفريق رسميا عقب الاتفاق علي تولى المهمة لمدة موسم، وكشفت مصادر أن البرتغالي جيمى باتشيكو وقع علي عقود توليه تدريب الفريق أمس الأول.
وكان باتشيكو هو متصدر المشهد منذ البداية الا أن طلباته المالية كانت سببا فى تعطل المفاوضات، وعقب فشل الزمالك في التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد خلال الفترة الماضية ، اضطر مسئولو الزمالك للموافقة علي الطبات المالية المرتفعة.
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