شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يضع 3 شروط للبقاء فى الأهلى والخطيب يوافق على 2 ويرفض واحداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، كواليس شروط السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للمارد الأحمر للبقاء مع ناديه، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "بعد ساعات قليلة سوف يخطر فايلر مسئولى الأهلى بقراره النهائي، سواء بالاستمرار فى القلعة الحمراء أو الرحيل، لاسيما بعدما رفضت إدارة الأهلى فكرة سفره فى الفترة من الأول من أكتوبر المقبل وحتى الخامس من نفس الشهر بداعى أنها فترة ريبة".

وأضاف شوبير، "فايلر طلب الحصول على مستحقاته، والمتمثلة فى راتب شهرين مكافأة الفوز بالدورى ثم السفر، وأخبره مسئولو الأهلى بأن المكافأة جاهزة ولكن السفر فى هذا التوقيت قبل حسم القرار النهائى مرفوض ."

وتابع شوبير، "فايلر طلب ثلاثة شروط فى حديثه مع محمود الخطيب، الأول هو السماح له للسفر كل شهرين لمدة خمسة أيام للاطمئنان على أسرته، بجانب الحصول على راتبه فى الأول من كل شهر، لاسيما أنه يحصل عليه يوم 4 أو 5 بعد أزمة كورونا، أما الثالث فكان إجراء بعض التغييرات على جهازه المعاون، في حين أبلغه الخطيب بالموافقة على كل هذه الطلبات باستنثاء رفض فكرة السفر كل شهرين 5 أيام، حيث يراها مسئولو الأهلى مبالغاً فيها وغير منطقية، وبعد ساعات قليلة سوف يعلن الأهلى التفاصيل بكل شفافية بعد قرار المدرب".

وأشار شوبيرإلى أن "الأهلى يمنح فايلر وجهازه المعاون راتباً 2.4 مليون دولار، وهو أكبر راتب لمدرب أجنبى فى تاريخ القلعة الحمراء، بجانب مكافأة شهرين للفوز بالدورى ومكافأة خيالية حال التتويج بدورى الابطال الافريقى"

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ويعرض محمود الخطيب، رئيس الأهلي، تفاصيل ونتائج جلسته الأخيرة مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق على لجنة التخطيط للكرة بالنادى خلال اجتماعه معها خلال اليومين المقبلين، لاسيما فى ظل تداول أنباء قوية حول غموض موقف المدرب السويسرى وإمكانية رحيله عن النادى قبل بداية الموسم الجديد.

وعقد محمود الخطيب جلسة خاصة مع فايلر أمس الأول، الاثنين، بمقر النادى بالجزيرة للحديث حول مستقبل المدرب السويسرى الذى يمتلك مُهلة من الأول حتى العاشر من أكتوبر المقبل لفسخ عقده مع النادى دون شروط جزائية، ونفس الحال بالنسبة للأهلى، وفى حال انتهاء مُهلة العشرة أيام دون فسخ العقد من أحد الطرفين يصبح العقد بينهما مُمتداً حتى الموسم المقبل.

وتشير المعلومات الواردة من داخل القلعة الحمراء إلى أن رينيه فايلر تحدث مع الخطيب أول أمس بشأن عدم شعوره بالاستقرار والارتياح لعدم وجود أسرته معه بجانب حالة القلق التى انتابته مؤخراً من استمرار "جائحة" كورونا بعد إصابة مساعده ديفيد سيزا بالفيروس، وهو ما يفتح باب الرحيل أمام المدير الفنى لكن الخطيب أكد للمدرب رغبته فى استكمال عقده مع الأهلي.

ومن المقرر أن يناقش الخطيب مع لجنة التخطيط، التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف، بخصوص هذا الملف وموقف فايلر فى ظل ارتباطات الفريق الحالية محلياً وأفريقياً.