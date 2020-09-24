شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. أحمد صلاح صائد بطولات الطائرة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد أحمد صلاح نجم الكرة الطائرة فى النادى الأهلى من أبرز علامات الرياضة المصرية لما حققه لفريقه و منتخب بلاده من إنجازات على الصعيد المحلى و الأفريقى و الدولى ، حيث أنه لاعب يمتلك العديد من الخبرات على صعيد البطولات و الإحتراف الخارجى أيضا، لا أحد من من ينتمى لأسرة الكرة الطائرة المصرية لم يعلم دور أحمد صلاح لاعب النادى الأهلى و منتخب مصر فى قيادة الفراعنة لتحقيق الفوز فى المحافل الدولية و العالمية .

و نجح مؤخرا أحمد صلاح فى تحقيق الثلاثية مع الأهلى بالفوز بالبطولة العربية و الدورى و كأس مصر ، ليرد على كل المشككين اللذين إتهموه بـ العجوز .

بدء أحمد صلاح مشواره الرياضى باختبارات كرة قدم فى نادى المقاولون العرب وعمره 9 سنوات ،وقال صلاح، فى تصريح لـ الخليج 365 مسبقا ، إن شقيقه هشام وراء حبه للكرة الطائرة ما دفعه لاستكمال مشواره ونجوميته فى اللعبة والاكتفاء باختبارات المقاولون فى كرة القدم فقط .

أحمد صلاح نجم قوى فى الكرة الطائرة يمتلك العديد و العديد من الإمكانيات المهارية فى اللعبة ، و نجح بقوة فى قيادة منتخب بلاده لتحقيق أول فوزين أمام أستراليا و إيران فى كأس العالم الأخيرة فى اليابان .

كما ان أحمد صلاح يعد صائدا للألقاب الأفريقية و الفردية على الصعيد الشخصى أيضا ، حيث أنه حصل على لقب الأفضل فى العديد من البطولات .

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ويرصد الخليج 365 لقطات للنجم أحمد صلاح فى الصور التالية :



أحمد صلاح 1



أحمد صلاح أمام الأهرامات



أحمد صلاح فى لقطة حماس