- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. أحمد صلاح صائد بطولات الطائرة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد أحمد صلاح نجم الكرة الطائرة فى النادى الأهلى من أبرز علامات الرياضة المصرية لما حققه لفريقه و منتخب بلاده من إنجازات على الصعيد المحلى و الأفريقى و الدولى ، حيث أنه لاعب يمتلك العديد من الخبرات على صعيد البطولات و الإحتراف الخارجى أيضا، لا أحد من من ينتمى لأسرة الكرة الطائرة المصرية لم يعلم دور أحمد صلاح لاعب النادى الأهلى و منتخب مصر فى قيادة الفراعنة لتحقيق الفوز فى المحافل الدولية و العالمية .
و نجح مؤخرا أحمد صلاح فى تحقيق الثلاثية مع الأهلى بالفوز بالبطولة العربية و الدورى و كأس مصر ، ليرد على كل المشككين اللذين إتهموه بـ العجوز .
بدء أحمد صلاح مشواره الرياضى باختبارات كرة قدم فى نادى المقاولون العرب وعمره 9 سنوات ،وقال صلاح، فى تصريح لـ الخليج 365 مسبقا ، إن شقيقه هشام وراء حبه للكرة الطائرة ما دفعه لاستكمال مشواره ونجوميته فى اللعبة والاكتفاء باختبارات المقاولون فى كرة القدم فقط .
أحمد صلاح نجم قوى فى الكرة الطائرة يمتلك العديد و العديد من الإمكانيات المهارية فى اللعبة ، و نجح بقوة فى قيادة منتخب بلاده لتحقيق أول فوزين أمام أستراليا و إيران فى كأس العالم الأخيرة فى اليابان .
كما ان أحمد صلاح يعد صائدا للألقاب الأفريقية و الفردية على الصعيد الشخصى أيضا ، حيث أنه حصل على لقب الأفضل فى العديد من البطولات .
ويرصد الخليج 365 لقطات للنجم أحمد صلاح فى الصور التالية :
أحمد صلاح 1
أحمد صلاح أمام الأهرامات
أحمد صلاح فى لقطة حماس
أحمد صلاح و نجله
كانت هذه تفاصيل خبر قصة صور .. أحمد صلاح صائد بطولات الطائرة الحمراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.