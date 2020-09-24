شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الزمالك يخسر كأس الأفرو آسيوية أمام بطل تايلاند بالهدف الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 24 سبتمبر 1994 فقد الزمالك لقب كأس الأفرو آسيوية التى كانت تقام بين الفريق الفائز ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى والفريق الفائز ببطولة آسيا، بعد هزيمته أمام فارمرز بنك بطل تايلاند بهدف دون رد فى ملعب مشبع بمياه الأمطار، ليتوج بطل تايلاند مستفيداً من قاعدة التسجيل خارج ملعبه، بعد فوز الزمالك بالقاهرة فى الذهاب بهدفين مقابل هدف.

أقيمت مباراة الذهاب يوم 11 سبتمبر 1994 باستاد غزل المحلة، وأدارها الحكم الكونغولى عمر بونجو، وسجل هدفى الزمالك جو أوتشيرى وطلعت منصور من ركلة جزاء وسجل ميونج هدف فارمرز بنك.

مثّل الزمالك: حسين السيد وحسين عبد اللطيف وطلعت منصور ونبيل محمود وهشام يكن وأشرف يوسف وخالد الغندور (محمد صبرى ) وإسماعيل يوسف وعصام مرعى وجو اوتشيرى ( حازم إمام ) وأيمن منصور.

وعلى المستوى المحلى، فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 12 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 27 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.

فاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة وهى البطولة التى عُقدت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الاتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.

Advertisements

وعلى مستوى العالم العربى فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين.

وعلى المستوى الأفريقى تمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمرة الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 4 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضًا، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.

وإجمالاً فاز الزمالك طوال تاريخه بـ76 بطولة، بين محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزًا بالبطولات فى الوطن العربى.