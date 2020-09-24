شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستضيف بيراميدز الليلة تحت شعار "أكون أو لا أكون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الإسماعيلى مباراة هامة في تمام الثامنة مساء اليوم الخميس مع بيراميدز على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في لقاء لن تنقصه الإثارة الكروية ، يدخل الدراويش لقاء الليلة بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من انبى بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز بيراميدز على حرس الحدود بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل الاسماعيلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 8 وتعادل في 7 وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 29 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 51 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 15 وتعادل في 6 وخسر في 7 لقاءات وسجل لاعبيه 44 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.

وطالب البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للإسماعيلى لاعبيه بإنقاذ الدراويش من مغبة الهبوط الذى يحاصره بصورة رهيبة مشدداً على ضرورة الخروج بالنقاط الثلاث من مباراة الليلة في المقابل يتمسك الكرواتى انتى تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز بمواصلة الزحف نحو المركز الثانى المؤهل للمشاركة الافريقية بالموسم الجديد.

ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام بيراميدز مكون من :"محمد فوزي - محمود البدرى – محمد عمار – إبراهيم أبو اليزيد – أسامة إبراهيم - محمود دونجا – عمر الوحش- همام طارق – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى -محمد حمدى زكى".

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ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الاسماعيلى مكون من :"مهدي سليمان - علي جبر - محمد حمدي - عبد الله بكري - عمر جابر - نبيل عماد دونجا- محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمد فاروق - عبد الله السعيد - جون أنتوي".