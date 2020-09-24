غالبية قراء الخليج 365 يؤيدون رحيل مصطفى محمد مهاجم الزمالك للاحتراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطلع الخليج 365 آراء قرائه حول فكرة رحيل مصطفى محمد مهاجم الزمالك للاحتراف الخارجي الفترة المقبلة، بعدما تلقى اللاعب عددا من العروض الخارجية التى تستعى لضم اللاعب الذى يتمتع بإمكانيات فنية متميزة ويتوقع له الجميع بمستقبل مشرق فى الملاعب الأوروبية، وكان استطلاع الخليج 365 بعنوان "هل تؤيد رحيل مصطفى محمد مهاجم الزمالك الموسم المقبل؟
وصوت 79% من القراء بـ"نعم" مؤيدين فكرة رحيل مهاجم الزمالك، بينما أعلن 21% تمسكهم باللاعب في الزمالك رافضين فكرة رحيله.
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