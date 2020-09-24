هل يكون عماد النحاس بديلاً لفايلر في الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف محمد عادل المشرف على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، موقف ناديه من رحيل المدرب عماد النحاس لقيادة الأهلي في الفترة المقبلة خلفًا للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.

وتردد رحيل السويسري فايلر عن القلعة الحمراء، حيث من المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة جلسة بين المدير الفني الأجنبي ورئيس الأهلي محمود الخطيب لحسم هذا الملف سواء بالاستمرار أو الرحيل.

وعن موقف نادي المقاولون، علّق محمد عادل في تصريحات إذاعية عبر برنامج "ملعب 90" صباح اليوم الخميس :"في الفترة الماضية تلقى عماد النحاس عدة عروض، لكن الوضع الآن مختلف فليس لدينا أي مانع من رحيله لقيادة الأهلي".

وتابع :"لن نقف في طريق عماد النحاس، هو يستحق كل التقدير وفي النهاية سنكون بجانبه في أي قرار سيتخذه إذا قرر البقاء معنا أو الرحيل للأهلي".

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وواصل :"مقدرون ما قدمه عماد النحاس معنا، لنرى حسن شحاتة قاد من قبل المقاولون لتحقيق لقبي الكأس والسوبر المصري ثم بعدها قاد منتخب مصر لتحقيق ثلاث بطولات كأس أمم أفريقيا".

وأنهى :"لن نقف في طريق النحاس لأن لابد أن يكون لديه القناعة في الاستمرار والرغبة أيضًا فالعقود ليس لها قيمة إذا لا يريد البقاء معنا، صحيح سنتعرض لخسارة كبيرة لرحيله لكن سنقف بجانبه".

وقاد عماد النحاس فريق المقاولون العرب منذ موسم (2018 - 2019)، حيث خاض مع فريق "ذئاب الجبل" 54 مباراة حقق من خلالها الفوز في 26 مناسبة مقابل 15 تعادل و13 هزيمة.

ويقدم المقاولون العرب موسمًا رائعًا رفقة عماد النحاس حيث يحتل فريق "الذئاب" المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 49 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثالث.