عبد الحفيظ يرد.. هل يرحل فايلر عن الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق النادي الأهلي، عن موقف ناديه من الأنباء التي تشير حول رحيل المدرب السويسري رينيه فايلر خلال الفترة المقبلة.

وتولى فايلر قيادة الأهلي خلال الموسم الحالي لينجح في تحقيق بطولتي الدوري والسوبر المصري إلى جانب مواصلة الفريق الأحمر مشواره في مسابقة دوري أبطال أفريقيا من خلال الوصول لدور نصف النهائي.

وجاءت تصريحات سيد عبد الحفيظ عبر إذاعة "أون سبورتس" اليوم الخميس، ليتحدث عن موقف رينيه فايلر والتعاقد مع الثنائي المغربي بدر بانون مدافع الرجاء البيضاوي ومحمد إبراهيم لاعب فريق مصر المقاصة إلى جانب كيفية الاستعداد للقاء الوداد البيضاوي المغربي.

- رحيل فايلر:

"حصل حوار مع فايلر عقب مباراة نادي مصر كالمعتاد للحديث عن التمرين الذي سيقام صباح اليوم، وما أعرفه أن مجلس الإدارة سيتخذ القرار المناسب للمرحلة المقبلة خاصة أن الفترة المقبلة صعبة نظرًا لمواجهة الوداد البيضاوي في دوري أبطال أفريقيا".

"رحيل فايلر سيكون بعد قرار مجلس الإدارة، وبالنسبة لمستحقات فايلر فحصل على جميع مستحقاته وهذا المعتاد في النادي الأهلي، ونادرًا ما يتم تأخير المستحقات".

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"المرحلة المقبلة صعبة لأنها تتطلب جمع أكبر معلومات عن فريق الوداد والذي سيواجه الرجاء في قمة الدوري المغربي كما فاز يوم الأحد الماضي على فريق نهضة الزمامرة في الجولة الماضية".

- التعاقد مع بدر بانون ومحمد إبراهيم:

"كمسؤول أنهينا مسابقة الدوري والآن ننافس على مسابقة دوري أبطال أفريقيا، أما فنيًا فالفريق يحتاج إلى الدعم بشكل قوي خاصة أن الموسم المقبل سيكون صعب من حيث المنافسة".

- الاستعداد للوداد وموقف أزارو ومحمود:

"القرار الأغلب حتى الآن هو السفر إلى المغرب عبر طائرة خاصة لمواجهة الوداد، أما بالنسبة للثنائي وليد أزارو ومحمد محمود فالأول نتواصل معاه من أجل العودة لكن الانتقال الداخلي في المغرب الآن صعب بعض الشيء بسبب الظروف الراهنة، في المقابل محمد محمود بدأ المشاركة في التدريبات الجماعية صحيح أنه لا يشارك في التدريبات بصورة كاملة لكن هذا مؤشر جيد على عودته مجددًا".

ومن المقرر أن يخرج الأهلي لمواجهة الوداد بالمغرب في 18 من الشهر المقبل، على أن تكون موقعة الإياب في مصر خلال 24 من نفس الشهر.