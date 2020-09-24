مباريات الخميس.. 9 مواجهات في الانتظار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة عددًا من المباريات القوية اليوم الخميس في مختلف البطولات سواء كانت محلية أو آسيوية أو أوروبية.

البداية من مصر حيث من المنتظر أن تقام أربع مباريات من مسابقة دوري we المصري ضمن منافسات الأسبوع الـ29.

البداية ستكون بمواجهة وادي دجلة ضد سموحة، في المقابل يستضيف الجونة منافسه أسوان، ويلعب المصري البورسعيدي ضد الإنتاج الحربي، على أن تكون المواجهة الرابعة بين الإسماعيلي وبيراميدز.

وعلى الصعيد الأوروبي، وتحديدًا في كأس كاراباو يواجه مانشستر سيتي منافسه بورنموث في المقابل يستضيف لينكولن سيتي خصمه ليفربول.

وفي مسابقة السوبر الأوروبي يلعب بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا ضد إشبيلية بطل مسابقة الدوري الأوروبي.

وعلى المستوى الآسيوي، يواجه فريق التعاون السعودي والذي يقوده المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك السابق منافسه الدحيل القطري في لقاء ليس أمام الفريق السعودي سوى تحقيق نتيجة الفوز من أجل العبور للدور المقبل ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا.

أبرز مباريات الخميس، وهو ديربي دار البيضاء والذي سيجمع بين الرجاء متصدر الدوري المغربي وغريمه وملاحقه الوداد البيضاوي.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات الخميس بالمواعيد والقنوات الناقلة:

- دوري we المصري:

وادي دجلة × سموحة .. الموعد 3 عصرًا.. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 1.

الجونة × أسوان .. الموعد 5:30 مساءً .. القنوات الناقلة تايم سبورتس.

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المصري × الإنتاج الحربي .. الموعد 5:30 مساءً .. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 2.

الإسماعيلي × بيراميدز .. الموعد 8 مساءً.. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 1.

- دوري أبطال آسيا:

الدحيل × التعاون .. الموعد 8 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 7.

- كأس السوبر الأوروبي:

بايرن ميونيخ × إشبيلية .. الموعد 9 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.

- كأس كاراباو:

مانشستر سيتي × بورنموث .. الموعد 8:45 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1 الفرنسية.

لينكولن سيتي × ليفربول .. الموعد 8:45 مساءً.

- الدوري المغربي:

الوداد البيضاوي × الرجاء البيضاوي .. الموعد 8:15 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس.