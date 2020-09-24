رياضة | تفاصيل صفقة سواريز مع أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تفاصيل صفقة سواريز مع أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برشلونة الإسباني انتقال مهاجم الفريق الأوروجوياني لويس سواريز إلى نادي أتلتيكو مدريد مقابل 6 ملايين يورو رغم أنه رفض الصفقة في البداية.

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وفشل سواريز في الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي ليدخل أتلتيكو مدريد طرفًا قويًا ويظفر بصفقة سواريز.

ويودع سواريز برشلونة، كثالث أفضل هداف في تاريخ النادي، محققا العديد من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا في موسمه الأول 2014-2015.