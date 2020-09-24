رياضة | سرس الليان يواجه اتحاد الشرطة وديًا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر سرس الليان يواجه اتحاد الشرطة وديًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سرس الليان، بقيادة المدير الفني، أسامه حجاج، رابع مبارياته الودية، في الثالثة والنصف من عصر اليوم الخميس، أمام فريق اتحاد الشرطة، خارج ملعبه، ضمن استعدادات الفريقين لعودة النشاط الرياضي، بدوري القسم الثالث.

وسبق للفريق السرساوي، وأن لعب 3 مواجهات ودية، مؤخراً، حيث فاز على كفر الباجور، وسنتريس، البلاستيك، ويستعد النادي المنوفي، لمواجهة فريق مركز شباب ديرب نجم، خارج أرضه، بالجولة الـ 24.