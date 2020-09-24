شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الطبية تحدد حضور الجماهير في مباراة منتخب مصر أمام توجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني علي تحديد موقف تواجد الجماهير في مباراة منتخب مصر أمام توجو المقرر لها 12 نوفمبر المقبل في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الامم الافريقية 2022 بالكاميرون ، وفقا لما تقرره اللجنة الطبية باتحاد الكرة واللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة لتحديد امكانية تواجد الجماهير بأعداد قليلة من أجل موازرة المنتخب في مباراة توجو والتي لا بديل للفراعنة الا الفوز من اجل استمرار المنافسة علي التأهل لأمم افريقيا.

علم الخليج 365 ان هناك اتجاه قوي بتواجد أعداد قليلة من الجماهيو لا يتخطي 2000 الي ثلاثة الاف مشجع في المباراة وتوزيعهم علي مدرجات الاستاد الذي سيستضيف مباراة المنتخب و توجو والاقرب هو استاد القاهرة حتي الآن ومراعاة الاجراءات الاحترازية الطبية لمواجهة فيروس كورونا مثل ارتداء الكمامات وقياس درجة الحرارة قبل الدخول للملعب الي جانب التباعد داخل الاستاد بين الجماهير.

يتصدر منتخب جزر القمر ترتيب المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، بينما منتخب كينيا يتقاسم الوصافة مع منتخب مصر برصيد نقطتين بينما يأتي منتخب توجو في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة من تعادل وهزيمة.