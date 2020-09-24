المصرى البورسعيدى يستدرج الإنتاج لاستعادة الانتصارات على ستاد برج العرب

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جدة - عمرو شويل يستدرج المصرى البورسعيدى نظيره الإنتاج الحربى في الخامسة والنصف عصر اليوم الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة مثيرة بين الفريقين يدخلها المصرى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من سموحة بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما حقق الإنتاج الحربى فوزاً ثميناً على الجونة بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.
ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 7 وتعادل في 8 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين مع الاتحاد السكندرى والاسماعيلى فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الحادى عشر برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 8 وتعادل في 9 وخسر 10 وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.
وطالب على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى لاعبيه بالتركيز في المباراة حتى صافرة نهاية الحكم لخطف النقاط الثلاث وتعزيز موقعهم في خطة الهروب من مراكز القاع بالمسابقة في المقابل شدد مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربى على لاعبيه ضرورة تلافى الأخطاء الدفاعية الساذجة التي تكلفهم اهتزاز شباكهم مطالباً بضرورة مواصلة الانتصارات للخروج من دوامة الهبوط.
ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى البورسعيدى أمام الإنتاج الحربى مكون من :" أحمد مسعود - مصطفى طيارة – أحمد شوشة – عمرو موسى – بهاء مجدى – فريد شوقى – إيزى أيميكا – أحمد ياسر – عمر كمال – محمود وادى – اوستن أموتو ".
ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام المصرى مكون من :" أحمد يحيى، علاء سلامة، أحمد صابر، محمد بازوكا وأحمد شديد قناوي ، و غنام محمد، أحمد مجدي وعبد الرحمن شيكا ، ومحمد فييرا، أمادو نياس ومحمد رجب".
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