شكرا لقرائتكم استقلال طهران يهزم أهلي جدة ويبلغ ثمن النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى أهلي جدة خسارته الثانية في المسابقة أمام نظيره استقلال طهران الإيراني 3-صفر، في المواجهة التي احتضنها في المرحلة الأخيرة ضمن منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.

ولم تؤثر هذه الخسارة على موقع الأهلي في الترتيب، حيث تأهل للدور ثمن النهائي وهو متصدر لمجموعته، في حين نجح استقلال طهران بخطف بطاقة التأهل من أمام الشرطة العراقي.

وشهدت المباراة أفضلية للاستقلال الذي كان يحتاج إلى الفوز بفارق هدفين لكي يخطف بطاقة التأهل الثانية من أمام الشرطة العراقي، وانتظر استقلال طهران 29 دقيقة حتى تمكن لاعبه مهدي قائد من افتتاح التسجيل بعدما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس محمد العويس.

Advertisements

وواصل استقلال طهران هجومه وتمكن لاعبه علي كريمي من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 38 بعدما حول عرضية زميله مهدي قائدي برأسه في شباك الأهلي، وفي الشوط الثاني واصل استقلال طهران أفضليته ونجح مهاجمه المالي شيخ دياباتي بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 54 بعدما حول عرضية زميله علي كريمي برأسه في شباك الحارس محمد العويس.

وحاول الأهلي العودة وتسجيل هدفه الأول وكان قريباً من ذلك حينما سدد لاعبه حسين المقهوي كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس سيّد حسيني الذي أبعدها بصعوبة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد استقلال طهران إلى 5 نقاط ليتقدم إلى المركز الثاني ويخطف بطاقة التأهل الثانية بفارق الأهداف عن الشرطة العراقي صاحب المركز الثالث، وبقي الأهلي على رصيده السابق 6 نقاط ليبقى في المركز الأول.

وسيلتقي الأهلي في الدور ثمن النهائي ثاني المجموعة الثانية والذي يتنافس إلى المقعد فريقي باختاكور الأوزبكي وشباب الأهلي دبي الإماراتي، في حين سيلتقي استقلال طهران في الدور ثمن النهائي الهلال السعودي متصدر المجموعة الثانية وستقام المباراتان يوم السبت المقبل.