شكرا لقرائتكم خبر عن عصام مرعي: خايف من وعد أحمد أحمد للوداد المغربي بمنحه اللقب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر عصام مرعي، المدرب العام السابق لنادي الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل، بتأكيده أن نادي الوداد المغربي حصل على وعد من أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، بمنحه لقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وقال «مرعي» خلال حلوله ضيفا على الإعلامي سيف زاهر: «خايف من تنفيذ الكاف ورئيسه أحمد أحمد وعده لنادي الوداد المغربي بمنحهم اللقب بناء على الاتفاق الذي تم بينهم خلال نهائي النسخة الماضية، بعد أزمة مباراة النهائي بين الوداد والترجي، والتى توج بها بطل تونس في النهاية».

وحاول الإعلامي سيف زاهر التأكيد لمرعي على صعوبة تنفيذ مثل هذه الأمور في كرة القدم، وتحديدًا في الاتحاد الأفريقي، إلا أن «مرعي» أصر على موقفه.

وقال «مرعي»: «أتمنى أن يخيب ظني، وأن أرى الزمالك والأهلي في النهائي، وأن يتوج الفارس الأبيض باللقب».