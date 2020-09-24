شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر عن إمكانية رحيل فايلر: والله العظيم بحب الأهلي.. وأثق في معلوماتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي سيف زاهر إنه لن يغير قناعاته وموقفه في كل المواقف والأزمات التي تمر بها الكرة المصرية، وخصوصا في القطبين الأهلي والزمالك.

وأضاف «زاهر» في تصريحات تلفزيونية: «أنا دائمًا بقف وراء وخلف الكيان سواء كان الكيان الأهلي أو الزمالك»، وذلك تعليقا على إمكانية رحيل فايلر عن الأهلي.

وتابع: «والله العظيم بحب الأهلي والله العظيم بحب الكيان، وعندما أصرح بأي خبر أو معلومة بكون واثق منها تمامًا، لكن بعض الجماهير قد تغضب وفي النهاية يكتشفون أني كنت على صواب، لأني اتفقت مع فريق عملي على أن أقول الحقيقة المستندة على معلومات صادقة».

وكان السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، علق على طلبه الحصول على إجازة خلال الفترة المقبلة، وإمكانية الرحيل عن الفريق.

وقال «فايلر»، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أمام نادي مصر: «من حقي الحصول على إجازة للاطمئنان على أسرتي، في ظل جائجة كورونا».

وحول استغلاله بندًا في تعاقده مع الأهلي للرحيل عن النادي، قال «فايل»: «لن أتطرق لبنود تعاقدي مع الأهلي فهي أمور خاصة بيني وبينه.. دي حاجة خاصة بتكلم فيها النادي».

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وتابع: «لما سافرت في شهر يونيو الكثيرون تحدثوا عن أنني لن أعود، ولكنني رجعت إلى الأهلي، وهذه الأمور لن أتكلم فيها إلا مع مجلس الإدارة».