شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر لفايلر: الأهلي بيكسب بلاعبيه مش بيك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الإعلامي سيف زاهر رسالة شديدة اللهجة للسويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، وطالبه بمراجعة أموره، وأن يعي تمامًا ما يقوم به مع نادي بحجم وتاريخ النادي الأهلي.

وقال «زاهر» في تصريحات تلفزيونية: «للأسف فايلر مش عارف هو بيدرب مين.. أنت مش عارف أنت بتدرب مين، وعلي فكرة الأهلي بيكسب بلاعبيه وليس بفايلر».

وكان السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، علق على طلبه الحصول على إجازة خلال الفترة المقبلة، وإمكانية الرحيل عن الفريق.

وقال «فايلر»، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أمام نادي مصر: «من حقي الحصول على إجازة للاطمئنان على أسرتي، في ظل جائجة كورونا».

وحول استغلاله بندًا في تعاقده مع الأهلي للرحيل عن النادي، قال «فايل»: «لن أتطرق لبنود تعاقدي مع الأهلي فهي أمور خاصة بيني وبينه.. دي حاجة خاصة بتكلم فيها النادي».

وتابع: «لما سافرت في شهر يونيو الكثيرون تحدثوا عن أنني لن أعود، ولكنني رجعت إلى الأهلي، وهذه الأمور لن أتكلم فيها إلا مع مجلس الإدارة».

Advertisements