شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وادى دجلة يخشى انتفاضة سموحة على ستاد بتروسبورت بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه وادى دجلة نظيره سموحة في تمام الثالثة عصر اليوم الخميس على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الدجلاوى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من طلائع الجيش بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز الفريق السكندرى على المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد في نفس الجولة.

ويحتل وادى دجلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 6 وتعادل في 9 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 8 وتعادل في 15 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 37 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً.

وطالب اليوناني بابافاسيلو المدير الفني لوادى دجلة لاعبيه بإستعادة قطار الانتصارات لتعديل مسار الفريق والابتعاد عن مناطق الخطر لاسيما مع صعوبة المباريات المتبقية للفريق في الأسابيع المقبلة ، في المقابل يسعى أحمد سامى المدير الفني لسموحة لمواصلة نغمة النتائج الجيدة لإقتحام المربع الذهبى.

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ويبدو التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام سموحة مكون من :"محمد عبد المنصف - خالد رضا – عمرو صالح – اسحاق يعقوبو – أحمد رمضان بيكهام - حسام عرفات - أحمد سعيد – محمد عبد العاطي - محمد رضا – مروان حمدي - عبد الكبير الوادي".

ويبدو التشكيل المتوقع لسموحة أمام وادى دجلة مكون من :" الهاني سليمان - رجب نبيل - السيد فريد - كريم يحيى- احمد ابو الفتوح - ناصر ماهر - أحمد حمص - أحمد جمال - حسام حسن - ديريك نسيبامبي ".