الزمالك راحة اليوم ويعود للتدريبات غدا أستعدادا لمباراة الجونة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة طارق يحيي منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم بعد الفوز على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة التاسعة والعشرين للدوري الممتازومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الخميس استعدادا لمباراة الجونة في بطولة الدوري، والمقررة إقامتها يوم الأحد المقبل.
استعاد فريق الزمالك ذاكرة الانتصارات وحقق فوزاً مهماً على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء ،الثلاثاء، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ29 للدوري وجاءت ثلاثية الزمالك عن طريق مدافعه محمود علاء "هدفين" وأمام عاشور "هدف" ، فيما سجل هدف طنطا محمود مسعود
و يستعيد الأبيض إنتصاراته التي توقفت في الجولة الماضية حينما خسر من أسوان بهدف نظيف وهي الخسارة التي منحت الأهلي لقب الدوري رسمياً للمرة الـ42 في تاريخه ، ورفع الزمالك رصيده إلى 55 نقطة بالفوز على طنطا ويحافظ على المركز الثاني فيما تجمّد رصيد طنطا عند 18 نقطة ويبقي في المركز الأخير.
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