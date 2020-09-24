أمير مرتضى يُجيب.. لماذا تعاقد الزمالك مع باتشيكو بعد "هروبه"؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، إن تعاقدهم مع باتشيكو سيكون لمدة سنة ومعه 3 مساعدين.

وأضاف أمير مرتضى، خلال مداخلة أُجريت معه ببرنامج جمهور التالتة،:"هناك اتفاقاً بيني وبينه على أنه من سيُقدم مساعدينه وفور وصوله سنعلن دور كل فرد ونقدمهم للإعلام ونشكر المصريين في الجهاز السابق ونعلن عن المصريين في الجهاز الجديد".

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وبسؤاله عن كيف يتعاقدون مع باتشيكو بعد وصف ناديه له بـ"الهارب" من قبل، رد أمير مرتضى:"خلال الكلمة التي ذاعتها قناة الزمالك لمرتضى منصور قال إن مصلحة الزمالك فوق أي شيء ورحيل باتشيكو كان نتيجة سوء تفاهم منذ 5 سنوات ولم يرحل مثل كارتيرون".

وتابع المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك:" وتحدثنا مع فيريرا وجروس وكانت هناك مشاكل معهم ولكن في النهاية ليس هناك خناقة طالما لم تخرج بطريقة غير احترافية، كان هناك سوء تفاهم منذ 5 سنوات جعل باتشيكو يرحل ولو كان يُعامل معاملة سيئة لم يكن ليعد وكذلك فيريرا إذا كان هناك مشكلة بينه ورئيس الزمالك لرفض المفاوضات في البداية".