ملف الأربعاء.. عودة باتشيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم الأربعاء:
مرتضى منصور: الزمالك ليس نادي إسرائيلي ليتآمر ضدنا اتحاد الكرة واللجنة الأوليمبية
المقاصة: علمنا برحيل جلال من الإعلام.. ولايوجد تبريراً لما فعله
عضو إدارة الزمالك: كارتيرون "دمر إسمه".. وباتشيكو صاحب شخصية
مساعده السابق: باتشيكو يعيبه "الهروب" فقط.. وأتشرف بالعمل معه مجدداً
برشلونة يُعلن رحيل سواريز.. وانضمامه إلى أتلتيكو مدريد
بيراميدز يُعلن ضم شريف إكرامي في مؤتمر صحفي الجمعة
مرتضى منصور يعلن التفاصيل المالية للتعاقد مع باتشيكو
اللجنة الأوليمبية تصدر بياناً بشأن شكاوى الأهلي واتحاد الكرة ضد مرتضى منصور
كوكا يشارك في اقتراب أولمبياكوس من مجموعات دوري أبطال أوروبا
طفل مباراة الطلائع يكشف تفاصيل الاعتداء عليه من لاعب وادي دجلة
تأهل تشيلسي وإيفرتون ونيوكاسل وسط نتائج كبيرة بكأس كاراباو
"دي شوطة"..وليد صلاح الدين عن إمكانية رحيل فايلر عن النادي الأهلي
أرسنال يفوز على ليستر سيتي بكأس كاراباو بمشاركة النني
سيد عبد الحفيظ يتحدث عن فوائد مباراة نادي مصر.. وحقيقة رحيل فايلر
أول تعليق من فايلر على شائعات الرحيل عن الأهلي: من حقي السفر
منذ 195 يوماً.. حسين الشحات يشارك لأول مرة مع الأهلي أمام نادي مصر
ثنائي الأهلي يكسر صيام تهديفي عمره 222 يومًا
بالصور.. الشناوي يتألق ويتصدى لركلة جزاء جديدة أمام نادي مصر
"ممر شرفي وقميص الأبطال" قبل مباراة الأهلي ونادي مصر (صور)
الاتحاد الآسيوي يُفسر.. لماذا تم إلغاء نتائج الهلال في دوري أبطال آسيا؟
الأهلي بطلاً لكأس مصر للطائرة للمرة 21
"إجازة قصيرة ومحاولة للتمديد وخطة بديلة".. الخليج 365 يسرد حكاية الأهلي وفايلر
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