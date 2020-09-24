بكري سليم : لا يوجد مبرر لرحيل إيهاب جلال عن المقاصة.. وفوجئنا باستقالته

اكد بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة ان رحيل ايهاب جلال كان صدمه كبيره بالنسبة لمجلس الادارة للفريق بصفة عامة و لا يوجد اي مبرر لما حدث و هذا اخر ما توقعنا .
صرح بكري سليم الابراهيم فايق عبر برنامج جمهور التالته انهم فوجئوا ان ايهاب جلال قدم استقالته لاتحاد الكرة من خلال الاعلام و حديثه ان ايهاب جلال قدم استقالته بسبب عدم الحصول علي مستحقاته و هذا شئ في منتهي الخطوره بين علاقات النادي و ايهاب جلال
و اضاف بكري سليم ان كل الانديةتعاني من ازمة مادية بعد الكورونا و اذا كان هناك فضل بعد الله لما وصل اليه ايهاب جلال فيعود هذا الفضل لنادي المقاصة و خصوصا لواء محمد عبدالسلام رئيس النادي
و اضاف ان وليد هويدي مدير الكرة و رئيس النادي اللواء محمد عبدالسلام اجتمعوا مع ايهاب جلال للحديث معه حول جدوله مستحقاته و اضاف بكري سليم ان هناك غضب شديد من النادي و مجلس الاداراة اتجاه ايهاب جلال و ان هذا الكلام لم يصدر من ايهاب جلال و هذا الامر وراءه اشخاص اخرين
و اشار ان الدفع بعلي عاشور لتولي قيادة الفريق في هذا الوقت الانه من ابناء النادي و في اي وقت يتطلب منه تحمل المسئوليه يكون علي قدر تحمل المسئوليه علي اكمل وجهه و اضاف ان المقاصة لا يقف علي اي شخص .
و بالنسبة لمحمد ابراهيم اضاف انه الاعب محترم جداً و يعلم جيدا قيمه ما قدمة نادي مصر المقاصة و دوره في عوده محمد ابراهيم الي مستواه من جديد و لكن حتي الان لم يتم الاستقرار علي وجهه اللاعب القادمة و اكد بكري سليم ان المكان الذي يكون مصلحة اللاعب به بالطبع سوف يتواجد فيه
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