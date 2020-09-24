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مدرب نادي مصر يعلق على خسارة فريقه أمام الأهلي

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اكد طارق عبدالله المدير الفني لنادي مصر انه تولي مهمه تدريب الفريق في وقت صعب و انه كان يعلم صعوبة مهمة تولية القيادة الفنية للفريق في هذا الوقت الصعب الذي يمر به.

و صرح طارق عبدالله لابراهيم فايق عبر برنامج جمهور التالته انه كان يلعب امام فريق كبير و بطل الدوري

و انه خاض المباراة من أجل المكسب و اضاف طارق عبدالله ان ضربة الجزء الذي حصل عليها الفريق و تصدي لها محمد الشناوي حارس النادي الأهلي كانت نقطه فاصله في نتيجه المباراة و ان هذا هي حالة كرة القدم و اشار طارق عبدالله ان اللاعبي نادي مصر كانوا مستحوذين علي نصف الملعب و لكن التوفيق لم يكن حليفنا .
جدير بالذكر ان نادي مصر هزم من النادي الأهلي صاحب لقب في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم علي ملعب الكلية الحربية في الجولة ال ٢٩ من جولات الدوري المصري و اصبحت مهمه نادي مصر مستحيله من اجل محاربة الهبوط الدوري القسم التاني .
 
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