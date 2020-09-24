مدرب نادي مصر يعلق على خسارة فريقه أمام الأهلي

اكد طارق عبدالله المدير الفني لنادي مصر انه تولي مهمه تدريب الفريق في وقت صعب و انه كان يعلم صعوبة مهمة تولية القيادة الفنية للفريق في هذا الوقت الصعب الذي يمر به.
و صرح طارق عبدالله لابراهيم فايق عبر برنامج جمهور التالته انه كان يلعب امام فريق كبير و بطل الدوريو انه خاض المباراة من أجل المكسب و اضاف طارق عبدالله ان ضربة الجزء الذي حصل عليها الفريق و تصدي لها محمد الشناوي حارس النادي الأهلي كانت نقطه فاصله في نتيجه المباراة و ان هذا هي حالة كرة القدم و اشار طارق عبدالله ان اللاعبي نادي مصر كانوا مستحوذين علي نصف الملعب و لكن التوفيق لم يكن حليفنا .
جدير بالذكر ان نادي مصر هزم من النادي الأهلي صاحب لقب الدوري المصري في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم علي ملعب الكلية الحربية في الجولة ال ٢٩ من جولات الدوري المصري و اصبحت مهمه نادي مصر مستحيله من اجل محاربة الهبوط الدوري القسم التاني .
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