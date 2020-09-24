مدرب نادي مصر يعلق على خسارة فريقه أمام الأهلي

اكد طارق عبدالله المدير الفني لنادي مصر انه تولي مهمه تدريب الفريق في وقت صعب و انه كان يعلم صعوبة مهمة تولية القيادة الفنية للفريق في هذا الوقت الصعب الذي يمر به.

و صرح طارق عبدالله لابراهيم فايق عبر برنامج جمهور التالته انه كان يلعب امام فريق كبير و بطل الدوري