أحمد بلال: محمد يوسف سيواجه صعوبات.. الأهلي يحتاج لمدرب لديه شخصية

أكد أحمد بلال، لاعب الأهلي السابق، أن التتويج بالدوري العام ليس مقياسا لنجاح المدير الفني للقلعة الحمراء.
وقال بلال خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "عندي معلومة إنفايلر سيرحل منذ عودته من أول إجازة، لكن لم أكن أعلم مدى صحتها، وتولي محمد يوسف القيادة الفنية للأهلي صعبة عليه بالوقت الحالي".
وأكمل: "لا اعتقد أن محمد يوسف سيقدر على تحمل الضغط الحالي في ظل رحيل بعض النجوم ووجود الإصابات، ولا نقدر على تقييمه إذا جاء كمدرب مؤقت".
وتابع: "الأهلي يحتاج مدرب لديه شخصية ويملك بطولات وعنده تجربة إفريقية". وأتم: "من المستحيل وصعب للغاية أن يترك حسام البدري منتخب مصر ويعود للأهلي".
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