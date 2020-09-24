أحمد بلال: مروان محسن يعاني من عدم الثقة

أكد أحمد بلال نجم الأهلي، أن لابد من خوض المهاجم المباراة دون ضغوط، لان جمهور الكرة مساند دائما ولكن حال رؤيتهأداء جيد.
وقال بلال في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد، الى أن الجيل الحالي من اللاعبين حظهم جيد بخوض المباريات دون وجود الجماهير.
وأضاف أن مروان محسن لاعب الاهلي يعاني من عدم الثقة وذلك بسبب الفرص السهلة الذي يهدرها.
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