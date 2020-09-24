حكام مباريات الأربعاء في الدوري الممتاز

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه احمد، حكام مباريات اليوم الخميس في الجولة ٣٠ من بطولة الدوري على النحو التالي:

وادي دجلة وسموحة محمد يوسف حكم ساحة أسامة عبد اللطيف وأحمد لطفي مساعدين محمد سعد حكم رابع محمد أبو خاطر حكم فيديو مبروك نبيل مساعد حكم فيديو

الجونة وأسوان أمين عمر حكم ساحة محمود ابو الرجال وسمير جمال مساعدين محمد ابراهيم حكم رابع محمد سلامة حكم فيديو عمرو رمضان مساعد حكم فيديو

المصري والإنتاج الحربي محمود ناجي حكم ساحة رجب محمد وماجد المليجي مساعدين عبد الرحمن محمد حكم رابع احمد الغندور حكم فيديو سعيد حمزة مساعد حكم فيديو

الإسماعيلي وبيراميدز: محمد عادل حكم ساحة يوسف البساطي وأحمد نوفل مساعدين حسن سعدي حكم رابع صبحي العمراوي حكم فيديو عمرو عايد مساعد حكم فيديو خاطر حكم فيديو مبروك نبيل مساعد حكم فيديوالجونة وأسوان أمين عمر حكم ساحة محمود ابو الرجال وسمير جمال مساعدين محمد ابراهيم حكم رابع محمد سلامة حكم فيديو عمرو رمضان مساعد حكم فيديوالمصري والإنتاج الحربي محمود ناجي حكم ساحة رجب محمد وماجد المليجي مساعدين عبد الرحمن محمد حكم رابع احمد الغندور حكم فيديو سعيد حمزة مساعد حكم فيديوالإسماعيلي وبيراميدز: محمد عادل حكم ساحة يوسف البساطي وأحمد نوفل مساعدين حسن سعدي حكم رابع صبحي العمراوي حكم فيديو عمرو عايد مساعد حكم فيديو

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