إيقاف دي ماريا أربع مباريات لدوره في شجار

الخميس 24 سبتمبر 2020

أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم إيقاف أنخيل دي ماريا جناح باريس سان جيرمان أربع مباريات لدوره في شجار خلال الهزيمة 1-صفر أمام أولمبيك مرسيليا هذا الشهر.



وأفلت دي ماريا في البداية من العقوبة لدوره في شجار اندلع في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي أقيمت في الدوري وتسبب في طرد نيمار ولافين كورزاوا ولياندرو باريديس من باريس سان جيرمان وبينديتو وجوردان أمافي من مرسيليا بعد تبادل اللكمات.

لكن دي ماريا خضع للتحقيق بعد أن قال أندريه فيلاس-بواش مدرب مرسيليا إن اللاعب الأرجنتيني بصق على أحد لاعبيه. ولم تذكر رابطة الدوري ما هو الخطأ الذي نال بسببه دي ماريا العقوبة.

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وسيسري الإيقاف اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل مما يعني انه سيحق له المشاركة يوم الأحد في مباراة رانس لكنه سيغيب عن مواجهات أنجيه ونيم وديجون ونانت.

كما تحقق الرابطة في واقعة بين نيمار والفارو جونزاليز مدافع مرسيليا وستتخذ قرارا بعد الاجتماع القادم للجنة الانضباط في 30 سبتمبر أيلول.

وتم إيقاف نيمار لمباراتين بعد شجاره مع جونزاليس. واتهم نيمار اللاعب الإسباني بتوجيه إهانة عنصرية له وهو ما ينفيه المدافع.