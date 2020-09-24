شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: باتشيكو رجل المرحلة في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن البرتغالي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، هو رجل المرحلة والأنسب والأفضل لقيادة الأبيض.

وقال «جعفر»: «باتشيكو سيجد كل الدعم من مجلس الإدارة وإدارة الكرة، من أجل النجاح وإثبات وجوده بالفريق».

وتابع: «باتشيكو سيصل القاهرة غدًا، وسيتسلم مهام عمله فورًا للتعرف سريعًا على اللاعبين».