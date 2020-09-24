شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: «مين فايلر علشان يتعمل عليه الضجة دي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى الإعلامي سيف زاهر، استيائه من الطريقة التي يتم التعامل بها داخل النادي الأهلي ومجلس الإدارة مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الكروي الأول.

وقال «زاهر» في تصريحات تلفزيونية: «مين فايلر ده عشان يتعمل عليه الضجة دي، مدرب عادي وإمكانياته محدودة للغاية».

وتابع: «على فايلر أن يتحلى بالشجاعة ويحسم موقفه الرسمي والنهائي مهما كان قراره، لأن الأهلي لم ولن يقف عليه وعلى أي أحد غيره».