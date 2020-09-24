شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: «مين فايلر علشان يتعمل عليه الضجة دي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى الإعلامي سيف زاهر، استيائه من الطريقة التي يتم التعامل بها داخل النادي الأهلي ومجلس الإدارة مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الكروي الأول.
وقال «زاهر» في تصريحات تلفزيونية: «مين فايلر ده عشان يتعمل عليه الضجة دي، مدرب عادي وإمكانياته محدودة للغاية».
وتابع: «على فايلر أن يتحلى بالشجاعة ويحسم موقفه الرسمي والنهائي مهما كان قراره، لأن الأهلي لم ولن يقف عليه وعلى أي أحد غيره».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
102,375
-
تعافي
91,843
-
وفيات
5,822
كانت هذه تفاصيل خبر سيف زاهر: «مين فايلر علشان يتعمل عليه الضجة دي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.