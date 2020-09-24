شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عودة باتشيكو.. تاريخ مدرسة التدريب البرتغالية مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد من جديد البرتغالي جيمي باتشيكو لتولي القيادة الفنية لفريق الكرة بنادي الزمالك، في ولاية ثانية خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون، الذي حوّل قبلته إلى الدورس السعودي وقيادة فريق التعاون.
باتشيكو سبق له قيادة الجهاز الفني للزمالك في موسم 2014-2015، ورحل بعد قيادة الفريق في 12 مباراة بالدوري الممتاز.
ونرصد من خلال التقرير التالي تاريخ مدرسة التدريب البرتغالية في الزمالك.
مانويل كاجودا كان أول مدررب برتغالي يتولى تدريب الزمالك خلال موسم 2005-2006، ولم ينجح في تحقيق أي لقب مع الفريق خلال ولايته.
جيمي باتشيكو المدير الفني الذي أعلن الزمالك عن تعيينه خلفاً لكارتيرون، كان ثاني مدرب برتغالي يتولى المهمة داخل أروقة ميت عقبة خلال ولايته الأولى في موسم 2014-2015، والتي لم تدم طويلاً.
برتغالي ثالث في سجل المدربين التاريخيين لزمالك هو مانويل جيسوالدو فيريرا، والذي أكمل مسيرة مواطنه باتشيكو في موسم 2014-2015 وقاد الزمالك لثنائية محلية تاريخية وحصد لقبي الدوري والكأس للمرة الأولى منذ 27 عاماً، ورحل فيريرا عن قيادة الفريق مطلع موسم 2015-2016.
أما عن رابع البرتغاليين في تاريخ مدربي الزمالك فهو أوجستو إيناسيو الذي حضر لتدريب الفارس الأبيض في موسم 2016-2017، والرحيل سريعاً عن أسوار ميت عقبة دون إنجاز يُذكر.
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