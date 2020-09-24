شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: وضع فايلر بند في عقده يمنحه حرية الرحيل أمر غير احترافي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي سيف زاهر إن النادي الأهلي وإدارة الكرة وقعت في خطأ جسيم بالموافقة على شروط السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي.

وأضاف «زاهر» في تصريحات تلفزيونية: «اشتراط فايلر وضع شرط في عقده يمنحه حرية الرحيل في الفترة من 1-10 أكتوبر المقبل، أمر غير مقبول وغير احترافي من الجميع في الأهلي».

وتابع:

هذا الامر لا يليق بالنظام المتبع داخل الأهلي، والموافقة على شرط فايلر أمر عجيب وجديد على الأهلي وإدارته«.